Cede l’argine di un lago, il torrente d'acqua invade il centro di Zermatt

Incredulità e apprensione a Zermatt, per l'improvvisa piena del torrente Triftbach, che attraversa il paese svizzero, avvenuta mercoledì scorso in una giornata in cui non è caduta nemmeno una goccia di pioggia. L'acqua ha invaso le vie centrali: allagati scantinati, appartamenti e negozi.

A causare l'evento, che fortunatamente ha causato solo lievi danni a cose, è stato l'improvviso cedimento di un argine naturale di un lago sotterraneo posto sotto il ghiacciaio del Plateau Rosa, probabilmente sovraccaricato dall'acqua di fusione delle nevi.

Il fenomeno è sicuramente riconducibile ai cambiamenti climatici in corso negli ultimi anni.