IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 26 LUGLIO 2019 APRÈS-MIDI @ DA UNA DITTATURA ALL'ALTRA @

Sulla spinta ideologica dell'anti - fascismo salottiero il Consiglio comunale di Aosta ha approvato un antide - mocratico provve - dimento.

Obbligare, chi organizza qualsiasi tipo di manifestazione, di dichiarare di essere antifascista. E’ quanto di più fascista ci possa essere.

Si è tornati ai tempi delle abiure e all’iscrizione obbligatoria al fascismo; questa volta l'iscrizione è antifascismo. Come Salvini che vuole censire i Rom. Se un artista di strada chiede il permesso di esibirsi deve dichiarare di essere antifascista. E se invece non lo è? chi lo accerta? Giustamente Vincenzo Caminiti si è chiesto ma quelli che hanno approvato il regolamento a chi e quando hanno dichiarato di essere antifascisti?

Una forma di fascismo moderno è anche obbligare a esprimere le proprio opinioni per guadagnarsi la pagnotta. Tutti quelli che organizzazono manifestazioni sportive devono dichiarare di essere antifascisti; e se quelli che si iscrivono sono tutti fascisti? Aosta dal ventennio al duemillenio: da una dittatura all'altra. (ANVI)

