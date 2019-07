L'Assessore Bertschy vuole introdurre biglietto unico e nuove politiche tariffarie

Tra le misure previste dalla seconda legge di variazione al bilancio 2019-2021, approvata nei giorni scorsi dal Consiglio regionale, vi sono novità importanti per chi utilizza i mezzi pubblici. La variazione consente infatti il completamento della dotazione finanziaria per la sostituzione dell’attuale sistema di bigliettazione elettronica del trasporto pubblico locale, alla cui progettazione sta lavorando l’Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti, Luigi Bertschy e che dovrebbe trovare la sua attuazione il prossimo anno.

"Il nuovo sistema di bigliettazione elettronica - anticipa l'Assessore a Aostacronaca - dovrà consentire a tutti gli utenti, siano essi valdostani o turisti, di utilizzare in modo semplice e chiaro il sistema dei trasporti pubblici, ottenendo le informazioni necessarie sulle linee e sugli orari e pagando il biglietto di viaggio con strumenti all’avanguardia e sempre più diffusi, quali gli smartphone e le carte di credito senza contatto".

Sarà inoltre possibile introdurre le politiche tariffarie più opportune, attraverso gli abbonamenti, i biglietti giornalieri o settimanali per i turisti, le formule a consumo. La filosofiadi Bertschy è "più si viaggia, meno si paga, e questo anche per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici".

Nella sostanza, l'obiettico dell'assessore è "arrivare ad un sistema tariffario integrato, ovvero, la possibilità di viaggiare indifferentemente con la modalità prescelta, bus o treno, allo stesso prezzo sulla stessa tratta; così come ad un sistema aperto, ovvero in grado di interfacciarsi anche con altri modi di trasporto, come ad esempio il bike-sharing o il car sharing, e con i sistemi di pagamento della sosta".

Di più, l'assessore Bertschy pensa ad "una flessibilità nella definizione delle tariffe, in modo da prevedere i titoli di viaggio più rispondenti alle esigenze generali, come abbonamenti per studenti e lavoratori, biglietti integrati per chi usa i parcheggi e settimanali per il turista".