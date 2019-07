I Min...attori resuscitano le Miniere di Servette a Saint-Marcel

4 agosto, alle Miniere Turistiche di Servette a Saint-Marcel, lo spettacolo teatrale itinerante Min...Attori con la compagnia teatrale Passepartout.

Un occasione particolare per visitare le miniere in modo originale, unendo l'arte teatrale al rigore del racconto storico.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@minieresaintmarcel.it.

Il sito minerario di Servette, posto nel Vallone di Saint-Marcel, ha una storia di estrazione di pirite, calcopirite (e pietre da macina) che inizia in epoca romana, prosegue nel Medioevo e a più riprese nel Settecento, per arrivare all’epoca moderna. Lo sfruttamento più attento risale al XX secolo ed è quello che ci ha lasciato le testimonianze più consistenti di questa importante realtà mineraria.



Il sito si sviluppa fra i 1.720 e i 1.850 m di quota, in un contesto naturale e paesaggistico di pregio, all’interno della Zona di Protezione Speciale Mont Avic-Mont Emilius, inserita nel sistema Natura 2000.

L’itinerario di visita attrezzato nel sito minerario conduce alla scoperta dell’attività estrattiva, delle fasi di lavorazione del materiale, della vita del minatore e dei risvolti economici e sociali correlati.

L’accesso al sito avviene dall’ area Pic-nic di Les Druges (1.594 m in località Druges alte, raggiungibile dal fondovalle percorrendo la strada regionale n. 14 per circa 15 km), dove si trova la biglietteria e il punto di accoglienza dei visitatori (oltre a servizi igienici, tavole, panche e barbecue).

Da qui una piacevole passeggiata di circa 20-30 minuti conduce al sito minerario.

Il percorso di visita è scandito da una serie di pannelli esplicativi in tre lingue (italiano, francese e inglese)