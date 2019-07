Verres: La Festa degli Alpini senza bandiere valdostane (FOTO GALLERIA)

"Caro Direttore, a Verrès ci sarà domenica prossima la festa degli Alpini. Bene, paese imbandierato per accoglierli, anche da fuori Valle. Però, qualche bandiera della Valle d'Aosta, con quelle d'Italia, non guasterebbe.

Anzi, sarebbe un bel modo per tener presente che gli Alpini, in Valle d'Aosta, ci sono nati e cresciuti ben prima dell'Italia come stato unitario e della bandiera italiana tricolore. Si potrebbe ricordare che c''è anche una legge, voluta da Luciano Caveri, che dice come i simboli della Valle d'Aosta vanno esposti e valorizzati...

Che ne pensa?"

E' quanto scrive un lettore che ci ha inviato anche la foto di apertura. La cosa ci ha incuriositi e abbiamo indagato.

Il sindaco Alessandro Giovenzi si è impegnato a sensibilizzare il capogruppo degli alpini perchè provveda in merito.

Altre fonti ci hanno fatto sapere che sono state esposte le bandiere salvare dal rogo che al termine della Festa del luglio 2017 ha pressoché distrutto la sede; la nuova è stata inaugurata lo scorso anno.

Sono quasi 10 anni che a Verrès si organizza la festa degli Alpini e quest’anno è l’anno dove hanno imbandierato meno perché metteranno anche le bandiere del carnevale per la medievale. Ovvero le bandiere che hanno preceduto nei secoli il vessillo rosso e nero della Valle d'Aosta.

Ambasciator non porta pena.