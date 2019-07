Ricoverato ad Aosta l'alpinista Cassardo protagonista di una rovinosa caduta sul Gasherbrum VII

Francesco Cassardo, l’alpinista torinese vittima di incidente lo scorso 20 luglio durante una discesa con gli sci sul monte Gasherbrum VII (Karakorum) in Pakistan, dopo essere stato soccorso e portato all’ospedale di Skardu e successivamente a quello di Islamabad, è giunto questo pomeriggio all’ospedale Umberto Parini di Aosta. Lo ha reso noto Tiziano Trevisan responsabile della Centrale unica di soccorso

“Oltre a diverse traumi, il paziente presenta congelamenti dovuti alla lunga permanenza in alta quota e alle temperature basse – spiega il dottor Davide Piccolo, medico chirurgo della reparto di Chirurgia vascolare, endovascolare e angiologica dell’ospedale Parini di Aosta – Le condizioni cliniche sono in fase di valutazione e in base agli esiti della fase diagnostica sarà programmata una serie di azioni e di interventi per ridurre i traumi e l’entità della patologia da congelamento, che in prima analisi sembra rappresentare la situazione che richiede maggiore attenzione. Nelle prossime ore avremo un quadro clinico più dettagliato”.



“Il Centro di medicina di montagna dell’Usl Valle d’Aosta è punto di riferimento nazionale per le patologie degli sport e delle attività di montagna – dice il dottor Guido Giardini, direttore della struttura di Neurologia e Stroke unit dell’ospedale di Aosta – come le malattie d’alta quota, i congelamenti, i traumi.

Si tratta di una struttura attiva dal 2007, in cui operano diverse professionalità organizzate in equipe multidisciplinari.

I pazienti del Centro di Medicina di montagna arrivano principalmente dall’Italia e dalla Francia ma abbiamo trattato casi provenienti da altre realtà europee. Siamo sempre in contatto con il centro di Chamonix, con il quale collaboriamo assiduamente, e con gli ospedali di tutto l’Arco alpino”.