Passeur francese in carcere a Brissogne per favoreggiamento immigrazione clandestina

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto alla criminalità transfrontaliera e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina disposta dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere e del dispositivo di sicurezza in atto conordinanza del Questore di Aosta al Traforo del Monte Bianco, il personaledella Sottosezione Polizia di Frontiera T.M.B. e del Settore Polizia di Frontiera di Aosta, ha fermato un veicolo Volkswagen Touran, con targa francese, con alla guida un cittadino polacco con a bordo 5 stranieri sedicenti di nazionalità siriani.

L’autista, E.G.Y. di anni 41, residente in Francia, è stato arrestato per l’ipotesi aggravata del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Inoltre hanno sequestrato una somma di denaro, probabile acconto per il compenso del viaggioe un telefono cellulare in uso all’autista, oltre al veicolo utilizzato.

A carico dell’arrestato, sottoposto a giudizio per direttissima dall’A.G., è stata disposta la custodia cautelare in carcere in attesa del giudizio che si terrà il 31 luglio 2019.