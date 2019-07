Giorgio Consol nuovo presidere Inva, succede a Pier Carlo Rusci

La Giunta ha nominato il dott. Giorgio Consol Presidente della società in house INVA Spa. La nomina - si legge in una nota - è stata effettuata sulla base delle competenze ed esperienze professionali: laurea in Scienze dell'informazione presso l'Università di Torino, esperienze pregresse nel gruppo Olivetti, 24 anni di esperienza presso la Regione Valle d'Aosta nel settore ICT con un excursus dai ruoli più tecnici fino a ruoli dirigenziali, attualmente dirigente responsabile del Sistema informativo e dell'Agenda digitale presso Regione Piemonte, rappresentante da gennaio 2019 di tutte le Regioni e Province autonome nel comitato di indirizzo dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Vice coordinatore del Comitato Permanente dei Sistemi Informativi presso il CISIS (tecnostruttura a supporto della conferenza delle Regioni).

"Riteniamo - si legge nella nota - che il soggetto individuato unisca le conoscenze approfondite del nostro contesto con le nuove esperienze esterne alla Valle d'Aosta per contribuire ad indirizzare la società verso un nuovo quadro di organizzazione, progettualità e specializzazioni necessario per ottenere il massimo beneficio dell'innovazione sull'intero territorio".