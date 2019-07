Aosta: Nasce gruppo di lavoro per ridisegnare il Quartiere Cogne

Il parco in via Vuillerminaz nel Quartiere Cogne ad Aosta

Si farà, il tavolo di lavoro sul rilancio del Quartiere Cogne ad Aosta.Chiesto da anni da associazioni, singoli cittadini, movimenti e partiti politici e, recentemente, pure dalle Forze dell'ordine impegnate in diverse operazioni antispaccio e anticriminalità, l'organismo che dovrà ridisegnare da più punti di vista il più popoloso e problematico quartiere del capoluogo è stato proposto in Consiglio comunale di Aosta in un ordine del giorno sottoscritto dal capogruppo del Pd, Michele Monteleone, di quello del Gruppo Misto di minoranza, Loris Sartore e dai consiglieri dei gruppi Uv e Stella Alpina.

Approvato all'unanimità, il documento prevede di avviare un percorso a 360° per analizzare, ha spiegato il sindaco, Fulvio Centoz, "la situazione complessiva dei circa 800 alloggi di Edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune, oggi gestiti dall’Arer; la possibilità di sviluppo di nuove attività commerciali e artigianali che nel quartiere latitano proprio a causa della grande concentrazione abitativa che lascia poco spazio ad altro, eppure ce ne sarebbe un gran bisogno".

L'intenzione è quella di creare un tavolo permanente di lavoro che coinvolga Comune, Regione, Arer, enti privati, associazioni di categoria, ordini professionali, la Chambre, la Parrocchia e altre realtà che operano per rendere più vivibile e apprezzabile il Quartiere Cogne.

"Dall'urbanistica alla socializzazione, l'attenzione del tavolo di lavoro dovrà essere primariamente concentrata sui reali e più urgenti porblemi del quartiere - ha precisato il sindaco - per poi estendersi alle tante specificità che ne animano la vita quotidiana".