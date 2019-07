Caminiti e l’ipocrisia dell’antifascismo strumentale da salotto

“Io o non c'ero in Consiglio ma non ho mai votato le altre volte questa roba che è palesemente strumentale”. Il consigliere comunale Vincenzo Caminiti non le manda a dire e da antifascista convinto fin dalla nascita non riesce mandar giù il rospo. Ieri il consiglio comunale di Aosta ha votato un ordine del giorno con il quale è stabilito che gli spazi, le sale comunali e il suolo pubblico ad Aosta potranno essere concessi solo per manifestazioni che rispettino i "valori antifascisti sanciti dall'ordinamento repubblicano".

L'ordine del giorno proposto dalla consigliera Carola Carpinello (Altra VdA) è stato approvato a larga maggioranza (21 voti a favore, 2 contrari e un'astensione) dal Consiglio comunale di Aosta ed è intitolato 'Valori della Resistenza antifascista e dei principi della Costituzione repubblicana". Hanno votato contro Lorenzo Aiello (CasaPound) e Alessandra Addario (Gruppo misto di minoranza).

Nella sostanza gli organizzatori delle manifestazioni che occupano spazi pubblici devono dichiarare di essere antifascisti. Caminiti perché tanta allergia a questo atto?

“Perché mi chiedo se chi e a chi, chi occupa le sedie in Consiglio comunale hanno fatto la dichiarazione di essere antifascista, ma più ancora se lo hanno fatto prima di ‘occupare’ le aziende dove lavorate? O chiedete di fare agli altri quello che non fate voi, questa è l'unica forma di democrazia che conoscete?”

E’ proprio arrabbiato…

“Una cosa del genere è stucchevole; non so se è dittatura o fascismo”.

Non esageriamo…

“Non è una esagerazione. Faccio un esempio se una concessionaria di auto vuole esporre i propri modelli in piazza deve dire di essere antifascista? e così tutti i commercianti che hanno il dehor? e anche i ragazzi che organizzano il truccabimbi nelle piazze? e anche i musicisti di strada? e quanti altri ancora?”

Perché allora questa decisione?

“Chiedetlo a loro; io so che il fascismo è punito dalla legge, dovrebbe a parer mio essere punito anche chi invece di snellire la burocrazia la rende ancora più complicata, tra l'altro inutilmente. E Poi, come si fa a sapere se il richiedente dice la verità, si vuole per caso obbligare la gente a dire e dichiarare quello che fa comodo a qualcuno solo per motivi elettorali?”.

Quindi?

“Quindi sono contro ogni forma di fascismo, totalitarismo e dittatura; ma anche contro la demagogia e le scente ideologice da salotto. L’antifascismo si fa con i comportamenti di tutti i giorni non certo con i voti in Consiglio o con le etichette”.