MONTAGNA VDA: Sentieri del Lys - 5° tappa: Cialvrina - Alpenzu Grande (Gressoney-Saint-Jean)

Sentieri del Lys - 5° tappa: Cialvrina - Alpenzu Grande (Gressoney-Saint-Jean)

I sentieri del Lys percorrono tutta la vallata da Pont-Saint-Martin sino al rifugio OresteHutte alle pendici del Monte Rosa.

Questa è sicuramente la tappa in cui per tutto il percorso potremo godere della magnifica visione del Monte Rosa.

Il percorso si tiene in alto sulla vallata con diversi saliscendi.

Alcuni tratti sono un po' esposti però dotati di una corda per la sicurezza.

Il villaggio di Alpenzu Grande (Grosso Albezo), dove è situato l'omonimo rifugio, è uno dei primi insediamenti Walser e uno dei più bei villaggi della Valle d'Aosta.

Da Alpenzu in 40 minuti si scende nel fondovalle dove è possibile utilizzare l'autobus per scendere a prendere l'auto a Weissmatten dove si è partiti al mattino.

