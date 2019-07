Sindaci valdostani, 'urge immediata legge per assunzione segretari comunali'

"Approvate subito la nuova nuova legge per il reclutamento urgente dei segretari degli enti locali valdostani". Lo chiedono il Consiglio permanente degli enti locali-Cpel e l'Agenzia regionale dei segretari, con un lettera inviata ieri pomeriggio alla presidenza del Consiglio Valle.

"Se già ora i tempi per il completamento dell'iter concorsuale sono estremamente stretti, non garantiamo il suo completamento a fronte di una dilazione temporale di ulteriori due mesi", si legge nella lettera firmata dal presidente dell'Agenzia dei segretari, Enrica Zublena e dal presidente del Cpel, Franco Manes.



Per questo la richiesta a Rini è di trasmettere la missiva ai consiglieri, "di rappresentare la preoccupazione dell'Agenzia regionale dei segretari e di tutti i sindaci e di formulare la richiesta di operare secondo una responsabile valutazione della situazione nell'interesse esclusivo degli enti locali valdostani".



Di fronte all'eventualità di far slittare l'approvazione alla seduta del 18 settembre prossimo, Manes e Zublena evidenziano l'"urgenza di reperire nuove figure di segretari comunali, avvalendosi del concorso già previsto dalle legge regionale 10/2015, alla luce dei recenti e prossimi pensionamenti che investono la categoria". Ricordano poi che l'assemblea del Cpel si è riunita il 19 luglio scorso per esaminare il ddl e "ha espresso parere favorevole anche in virtù del fatto che alcuni ulteriori emendamenti, volti al miglioramento dell'impianto normativo, sarebbero stati discussi in aula".