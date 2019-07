Dal Governo quasi quattro milioni alla Valle per combattere il dissesto idrogeologico

Degli oltre 315 miliioni di euro sbloccati dal Governo Salvini per fronteggiare il il dissesto idrogeologico in Italia, poco meno di quattro milioni sono destinati alla Valle d'Aosta.

I fondi sono gestiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nell'ambito del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico “ProteggItalia” e la destinazione della quota valdostana servirà per interventi di messa in sicurezza di strade e di versanti rocciosi.

I finanziamenti nel dettaglio: oltre 765 mila euro per lavori di bonifica e messa in sicurezza delle pareti rocciose sovrastanti la frazione di Leverogne nel Comune di Arvier; 1.100.000 euro vanno per lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza della strada intercomunale Saint-Vincent - Emarèse; 1166974 euro per la realizzazione delle opere paramassi in località Tache nel Comune di Gressoney-La-Trinité e 882051 euro per opere di mitigazione del rischio di caduta massi a monte della strada regionale 23 in località Fenille nel Comune di Valsavarenche.