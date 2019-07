C.V.A. S.p.A.ricerca personale da assumere

C.V.A. S.p.A. a s.u. ha indetto una selezione per individuare due risorse in possesso della laurea triennale in uno dei seguenti indirizzi:

· ingegneria;

· fisica;

· matematica;

· statistica;

· economia;

(o titolo di studio superiore), da inserire presso la Funzione Servizi Information Technology di C.V.A. S.p.A. a s.u. con contratto a tempo indeterminato, tempo pieno, con sede di lavoro nei Comuni di Aosta e Châtillon.

Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 18:00 di venerdì 23 agosto 2019.

Per procedere alla compilazione della domanda, si può accedere al sito di C.V.A. S.p.A. a s.u. nell’apposita sezione dedicata ai bandi di selezione e cliccare su “domanda di partecipazione”:

· www.trasparenza.cvaspa.<wbr></wbr>it/cvaspa/selezione-del-<wbr></wbr>personale/reclutamento-del-<wbr></wbr>personale/avvisi-di-selezione/

Il bando è reperibile sul sito di C.V.A. S.p.A. a s.u. al seguente indirizzo:

