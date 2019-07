Assessore Bertschy, 'a settembre in servizio i primi treni bimodali'

Potrebbero iniziare a circolare nella prima metà di settembre tre treni bimodali lungo la tratta Aosta-Ivrea. Lo ha annunciato questa mattina nell'aula del Consiglio Valle l’assessore regionale ai Trasporti, Luigi Bertschy. "I primi cinque treni avrebbero dovuto essere attivi in Valle da maggio a settembre 2018 - ha ricordato l'assessore - ma vi sono stati ritardi causati dall’entrata in vigore di nuove leggi autorizzative. Per noi questi ritardi non sono giustificati e stiamo valutando l'applicazione di penali all'azienda elvetica Stadler, dalla quale abbiamo acquistato i treni, che potrebbero anche superare il milione di euro".

I bimodali sono stati acquistati per 43 milioni di euro e se davvero a settembre ne entreranno in funzione tre "ne mancano all'appello ancora cinque" sottolinea Bertschy.

Attualmente la tratta è coperta da nove treni; con i primi tre bimodali "non saremmo ancora a regime ma sarebbe un gran passo avanti", afferma l'assessore.