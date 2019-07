Cva da Brusson porta tutti sulla Luna

Ore 22, 27 minuti e 39 secondi. L'orario di apertura dello spettacolo organizzato dalla Compagnie Valdotaine des eax-Cva per sabato 3 agosto Brusson incuriosisce e aiuta a ricordare un evento memorabile: a quell’ora esatta, nel 1969, secondo i documenti della Nasa, il primo uomo sbarcò sulla Luna.

Ed è proprio per festeggiare quel momento, così carico del senso dell’innovazione senza confini, che Cva ha deciso di dedicare alla luna a serata del 3 agosto. Una notte speciale, per turisti e residenti, che si tiene nel cuore dell'estate e nel magnifico scenario del bacino Cva di Brusson.



Lo spettacolo sarà l’occasione per rivivere un anno, quello del 1969, che ha segnato la storia recente su tanti fronti: conquiste spaziali, tecnologia, moda, musica, film, innovazione. E’ sufficiente dire, a tal proposito, che proprio in quell’anno è nata Arpanet, la rete digitale antesignana di Internet.



La giornata di festa sarà ricca e densa di avvenimenti e iniziative, a cominciare con le visite guidate allo sbarramento Cva per proseguire con quelle al sito minerario di Chamousira. In zona laghetto si terrà una tappa del Cva eBiketour con prova gratuita delle bici elettriche, accompagnati da un maestro regionale di Mtb; sempre in zona laghetto, è previsto un pomeriggio di animazione per bambini.

Alle ore 17 al Bocciodromo di Brusson, conferenza dal titolo “La grande avventura della Luna” relatore: Paolo Calcidese, ricercatore dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, responsabile delle attività di didattica e divulgazione della Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS (ingresso libero).

Per gli amanti del buon cibo sarà presente il Padiglione enogastronomico, aperto dalle ore 18 per la cena e, dalle ore 22,30, per la Serata musicale.

Concluderà poi la giornata, dalle ore 23 alle 24, in zona laghetto, “Meraviglie dell’infinito” esperienza guidata, a occhio nudo, con un ricercatore dell’Osservatorio Astronomico della Regione.



Per informazioni e per il calendario completo degli eventi consultare il sito www.cvaspa.it , twitter e Instagram.