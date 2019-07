Stefano Lunardi rappresentante alimentaristi Fida-Confcommercio VdA

Stefano Lunardi, di anni 44, titolare ad Aosta dell’esercizio Erbavoglio in via Monsignor de Sales, succede ad Angelo Sarica alla guida degli alimentaristi valdostani iscritti a FIDA-Confcommercio VdA. Angelo Sarica lascia la carica dopo sette anni di attività a favore della categoria ed il testimone è stato preso da Stefano Lunardi, uno tra i più rinomati affinatori di formaggio attivi in Italia.

Un incarico che Lunardi ha assunto con la responsabilità di chi vuole mettersi a disposizione di una categoria che “tutti i giorni deve fare i conti con una normativa tanto complessa quanto intricata che ci obbliga ad un continuo aggiornamento” sottolinea.

(nella foto Stefano lunardi con Giuseppe Sagaria, V.pres. Confcommercio VdA a sn)

Ma è anche con orgoglio che ha assunto la responsabilità di rappresentare una categoria, che in Valle conta circa 300 aziende di cui un centinaio aderenti a Fida-Comfcommercio, quanto mai importante nel panorama imprenditoriale e del commercio. “Sono consapevole – dice Lunardi - del grande lavoro che mi aspetta nel rappresentare imprenditori impegnati quotidianamente in azienda e che ritagliano tempo per la tutela dei propri colleghi, con competenza, professionalità e voglia di fare”.

Anche per questo Stefano Lunardi intende favorire quanto più possibile la formazione continua dei colleghi. Con il supporto di Confcommercio VdA e del Presidente Graziano Dominidiato, il vice presidente, Giuseppe Sagaria, ed il Direttore Adriano Valieri, Stefano Lunardi guarderà con attenzione alla tutela sindacale delle imprese, la legislazione specifica di settore: aperture festive, sprechi alimentari, buoni pasto, etichettatura, haccp, i piani di sviluppo commerciale, la somministrazione non assistita, la concorrenza quali le vendite dirette e l’ambulato irregolare, le problematiche fiscali, la formazione e l’innovazione dei punti vendita.

(Nella foto a sn Adriano Valieri, Direttore generale Confcommercio VdA e Stefano Lunardi)