Gianni Armenghi 'Eccellenza al Lavoro' di Confindustria VdA

“Gianni ha iniziato a lavorare in SAVDA in giovane età nel 1986 e ha sempre dimostrato talento e dedizione che lo hanno portato a crescere nel tempo insieme all’Azienda e anche dopo l’acquisizione da parte del Gruppo ARRIVA ha saputo mettersi in gioco dimostrando con professionalità le sue encomiabili competenze in ambito manutentivo e di gestione dell’area tecnica. Oggi è un punto di riferimento per le sue competenze e professionalità ma ancor di più per lo spirito di collaborazione e il forte attaccamento all’azienda che trasmette con facilità a tutti i collaboratori e colleghi. Gianni incarna uno dei valori della nostra compagnia, multinazionale di matrice anglo-tedesca, quello del “THE BEST EMPLOYEE”, che non vuol dire essere solo un bravo collaboratore ma essere un esempio per i colleghi e per il mondo esterno (clienti, fornitori, ecc.) e dunque un vanto e un modello corretto con il quale l’azienda si identifica”. Con questa lunga quanto meritata motivazione la Savda ha voluto testimoniare la sua riconoscenza ad uno 'storico' dipendenrte: Gianni Armenghi.

SAVDA S.p.A. è iscritta a Confindustria Valle d’Aosta dal 1947 ed eroga servizi di autotrasporto di persone a mezzo autobus di linea e di noleggio con conducente. Attualmente il gruppo vanta un parco mezzi di 116 autobus, in servizio di linea di trasporto pubblico locale e nazionale e di noleggio con conducente.

L'abitudine ad operare nel mercato del noleggio, selettivo e concorrenziale, nonché le caratteristiche di molte sue autolinee frequentate da una utenza attenta ed esigente (linee autostradali nazionali ed internazionali) ha determinato nell'azienda un'attenzione alla qualità dei servizi resi, nella consapevolezza che questo elemento rappresenterà sempre di più la base su cui continuare a consolidare il proprio successo e la propria crescita nel mercato.

Da luglio 2016 la SAVDA è entrata a far parte del gruppo ARRIVA.