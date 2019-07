Valgrisenche è anche cultura con Place aux Livres

Torna a Valgrisenche 'Place aux Livres' consolidato festival dell’editoria giunto quest'anno all’ottava edizione.

'Place aux livres' anima ancora una volta l’estate di Valgrisa, proponendo una mostra mercato, interventi letterari e presentazione di libri e racconti/attività per bambini. La manifestazione è nata grazie a 'A.Car Edizioni' e si propone di promuovere la lettura al pubblico adulto e a quello dei bambini, con un programma che prevede presentazioni e attività sul territorio di Valgrisenche.



Il primo appuntamento, adatto anche ai più piccoli, si terrà sabato 3 agosto alle ore 16.30 in piazza della Chiesa di località capoluogo con la presentazione dei racconti “La banda dei 4” e “Il mistero della madonnina di Valgrisenche”.



L’evento sarà seguito da altri appuntamenti, tra cui la presentazione in anteprima dell’ultimo libro di Amos Cartabia ambientato in parte e presentato all’Hotel Perret.