Domani i funerali dell'avvocato Carlo Federico Grosso, tra i più grandi penalisti italiani

In Valle d'Aosta è ricordato come primo difensore di Anna Maria Franzoni, ma la sua lunga e intensa carriera rappresenta un pezzo di storia nel mondo del Diritto moderno.

Saranno celebrati domani a Torino i funerali dell'avvocato Carlo Federico Grosso, morto ieri a Torino, all'età di 81 anni, fra i più noti penalisti italiani. Figlio dell'ex sindaco di Torino Giuseppe Grosso, resse oltre vent'anni la Cattedra di Diritto penale all'Università di Torino.

Grosso è stato consigliere comunale tra le fila del Pci, vicesindaco e vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte. Nella sua lunga carriera da avvocato, è stato legale di parte civile nei processi per le stragi della Stazione di Bologna e del Rapido 904.

Ha, inoltre, tutelato la posizione di oltre 32mila portatori di bond come parte civile nei processi per il crack Parmalat a Parma e Milano. Tra le vicende giudiziarie più note, oltre al processo per il delitto di Cogne, Grosso ha anche assistito Calogero Mannino nel processo sulla trattativa tra Stato e mafia.