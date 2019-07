Da oggi ad Aosta consentite solo manifestazioni organizzate da antifascisti

Dopo due tentativi andati a vuoto nell'ultimo anno per insufficienza di voti favorevoli, il Comune di Aosta ha approvato oggi un ordine del giorno che ne sancisce i principi antifascisti. In base al documento, gli spazi, le sale comunali e il suolo pubblico ad Aosta potranno essere concessi solo per manifestazioni che rispettino i "valori antifascisti sanciti dall'ordinamento repubblicano".

L'ordine del giorno proposto dalla consigliera Carola Carpinello (Altra VdA) è stato approvato a larga maggioranza (21 voti a favore, 2 contrari e un'astensione) dal Consiglio comunale di Aosta ed è intitolato 'Valori della Resistenza antifascista e dei principi della Costituzione repubblicana". Hanno votato contro Lorenzo Aiello (CasaPound) e Alessandra Addario (Gruppo misto di minoranza).

Gli organizzatori delle iniziative politiche, culturali, sociali e sportive dovranno firmare una dichiarazione esplicita, così come previsto anche da un atto di indirizzo del Consiglio regionale. "La libertà di pensiero è per tutti ma il fascismo continua a essere un reato", spiega Carpinello, che ha raccolto anche l'appoggio della maggioranza formata da Pd e autonomisti.