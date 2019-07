Conseil jeunes valdotains, le compte à rebour a commencé

Le compte à rebour pour la troisième édition du Conseil des Jeunes Valdôtains a commencé. Du 29 juillet une trentaine de jeunes âgés entre 18 et 28 ans endosseront le rôle de conseiller, d'assesseur ou de journaliste: ils représenteront la Valcéjinie, la région autonome fictive qui a été créée pour cette simulation parlementaire organisée par l'association Conseil des Jeunes Valdôtains avec le soutien de l'Assemblée régionale de la Vallée d'Aoste.

Modernisation du système électoral et parité des genres: ces deux thèmes seront au cœur des discussions de la troisième édition du Conseil des Jeunes Valdôtains, qui sera accueillie à Aoste, dans la Salle du Conseil de la Vallée, de lundi 29 juillet à vendredi 2 août 2019.



Les Conseillers franchiront les étapes législatives qui les porteront à voter les projets de loi: d'abord le travail en Commission, où ils auront la possibilité d'analyser et modifier les textes proposés, ensuite le débat en séance plénière, où ils exposeront leurs visions et leurs opinions finales.



Les Conseillers seront divisés en quatre Groupes ''politiques'' - appelés d'après les noms des quatre mille mètres valdôtains, Mont Blanc, Mont Cervin, Mont Rose et Grand Paradis - dont deux de majorité et deux de minorité, pour que les participants apprennent l'échange dialectique et le travail en équipe pour un but commun, pour proposer des amendements ou poser des interpellations, et afin de rendre le tableau de l'instance parlementaire régionale le plus complet possible.

L'équipe journalistique s'occupera de la communication de l'événement et un jeune interprètera le rôle de Secrétaire général du Conseil.