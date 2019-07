il piano di Elisa Tomellini suonerà nella Conca di By

Evento musicale in alta quota nella Conca di By di Ollomont, ad una altitudine di circa 2.300 metri: la pianista Elisa Tomellini sarà in concerto venerdì 26 luglio alle 16 con musiche di Chopin, Debussy, Rachmaninov, Piazzolla.

Il famoso quotidiano inglese The Guardian annovera Elisa Tomellini fra i più brillanti talenti di questa eccezionale generazione di giovani pianisti. Vincitrice di numerosi premi internazionali, si è esibita in recital e con orchestra in Italia, Francia, Germania, USA, Slovenia, Ungheria, Romania, Croazia e Serbia.

Dopo un periodo sabbatico di 14 anni, dedicato a esplorare e scalare montagne in molte località del mondo, Elisa torna al concertismo debuttando al Kennedy Center di Washington e in Germania al Gewandhaus di Lipsia.

L’8 luglio 2017, sul ghiacciaio del Colle Gnifetti sul Monte Rosa, Elisa ha coronato il suo sogno di suonare per la montagna, dopo esservi salita a piedi, stabilendo anche il record del concerto per pianoforte più alto al mondo a quota 4460 m.

Ad ottobre 2018 è uscito il suo cd per Dynamic, distribuito da Naxos, registrato a Dicembre 2017 alla RSI (Radio Svizzera Italiana) di Lugano comprendente gli Studi Trascendentali di Liszt da Paganini nella prima versione del 1838. Elisa è la prima donna al mondo ad aver suonato gli studi in questa versione. L’album ha recentemente ricevuto 5 stelle sul BBC Music Magazine di gennaio 2019. Nel 2018 Elisa ha fondato ed è Presidente dell’Associazione Genova Musica.

L’ arco Modarc di Barbara Tutino, collocato nella conca di By, nell’area in cui si svolge il concerto, è un omaggio ai passaggi transfrontalieri tra Valle d’Aosta e Svizzera nel corso dei secoli e rappresenta un’impercettibile parentesi che segna il definitivo passaggio tra un prima e un dopo.

Per l’occasione sarà transitabile in auto la strada poderale per By. Da By, potrà arrivare in auto fino alla sede del concerto solo chi è provvisto di fuoristrada.

Sarà inoltre possibile raggiungere la location in elicottero (Info e prenotazioni: 0165 89137 – 393 3000533)