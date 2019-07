Charvensod: Una estate intensa di appuntamenti, cultura e gastronomia

“L’evento culturale e artistico, CharvArte, che segna ormai da tre stagioni l’estate a Charvensod, quest’anno sperimenta una nuova formula: dopo due edizioni dedicate con successo agli eventi espositivi, segnatamente la pittura e la scultura, la scelta diventa di far incontrare musica, letteratura ed enogastronomia, che sono presentati attraverso tre appuntamenti, Cultura e sapori ai piedi della Becca". Francesca Lucianaz, assessore alla cultura, riassume gli eventi, organizzati dal Comune di Charvensod, in collaborazione con la Pro Loco e la Biblioteca, si svolgeranno sul territorio "secondo la già collaudata scelta della verticalità: dalla montagna si scenderà prima verso la collina per giungere finalmente al piano”.

CharvArte, curata dal direttore artistico Giancarlo Telloli, quest’anno vuole sperimentare un connubio tra spazi pubblici e privati, di indubbio valore storico e paesaggistico. Grazie alla disponibilità della famiglia Fumasoli, in particolare del patriarca Guido, che ringraziamo per la collaborazione, Villa Tea (già protagonista di un’esposizione da poco conclusa nell’ambito dell’iniziativa Artisti in Comune) diventa lo scenario per un evento musicale degli anni ’20 e ’30, epoca d’oro della Villa in quanto meta delle vacanze di molti turisti di inizio secolo.

Il fascino che ha mantenuto, unito alla musica, offrirà al pubblico un’esperienza fuori dal tempo. La sua posizione permetterà inoltre di godere dello spettacolo della piana di Aosta e della vista del Monte Bianco e del Monte Rosa. Il pubblico potrà poi apprezzare, in un secondo evento, l’arte del nostro compaesano Fabio Cuffari, artista eclettico, già bassista dei Dari, ottimo disegnatore e curatore del progetto #PF70, relativo ai primi 70 anni di Plan-Félinaz, che ha scelto, per primo in Italia, di dedicare un’intera raccolta a componimenti palindromi.

La serata prevede un dialogo tra le sue poesie e l’arpista Sara Terzano. Il santuario Notre-Dame-de-Pitié al Pont-Suaz e la professionalità e competenza della cantoria parrocchiale saranno infine i protagonisti di un evento in cui la letteratura e il sacro si fondono in un’alchimia di emozioni.

“Ci piacerebbe, nel futuro, poter valorizzare altri luoghi della memoria attraverso eventi in cui fondere la cultura con i sapori del territorio”, afferma il sindaco Ronny Borbey.

Questi, nel dettaglio, gli eventi in calendario: il 2 agosto, alle 18, a Villa Tea, dimora d’inizio Novecento della famiglia Fumasoli, posta nei boschi a valle dell’Eremo di San Grato, si svolgerà Swing in montagna, concerto di musiche degli anni Trenta del secolo scorso, interpretato dal mezzosoprano Silvana Bruno, accompagnata dai musicisti di Radiocorriere Swing, cui si alterneranno la lettura di poesie di Gabriele D’Annunzio e il racconto di episodi legati alla storia della Villa. La degustazione di vini e prodotti del territorio completerà l’evento.

La partecipazione all’iniziativa, per il quale è previsto un numero limitato di spettatori, accompagnati sul sito mediante apposito servizio di navetta, con partenza dal Municipio di Charvensod, a partire dalle ore 16,30, può avvenire soltanto previa prenotazione telefonando al numero 0165 279731 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13), entro il 1° agosto.

Il costo è di € 20 a persona. L’11 agosto alle ore 18, nella cornice del parco della scuola Adelline Lucianaz al Capoluogo, si terrà Oroboro. Le poesie palindrome di Fabio Cuffari contenute nel volume Eroici Dodici Ore dialogheranno con il suggestivo suono dell’Arpa di Sara Terzaro. La degustazione di vini e prodotti del territorio arricchirà l’iniziativa.