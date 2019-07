Aosta: Iniziati i lavori per il restauro del Monumento al Soldato Valdostano

Così come nel 1924 fu eretto con il contributi di tanti cittadini che hanno aderito ad una sottoscrizione, oggi il Monumento al Soldato Valdostano che nobilita Piazza Chanoux, sarà restaurato con il determinante impegno dell’Associazione Nazionale Alpini che ha redatto il progetto e che in virtù di una convenzione con l’Amministrazione comunale ne curerà, nei prossimi anni la manutenzione.

Il monumento fu eretto nel 1924 in memoria dei Caduti valdostani della Prima Guerra mondiale e che celebra simbolicamente le vittime di - tutte le guerre, opera dello scultore piemontese Pietro Canonica (1869-1959).

“Da alcuni anni – ricorda Andrea Paron, assessore comunale alla Cultura - sono in corso una serie di interventi e iniziative volte al restauro e alla valorizzazione di tutti i monumenti cittadini, ritenuti non solo patrimonio storico della città, ma anche simboli di un’identità civica da preservare e mantenere soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, e questo rienta tra questi”.

Una inziativa quella del restauro che parte dal 2014, con l’allora sindaco Alpino, Bruno Giordano, che decise di devolvere tutto il ricavato della bouvette allestita dall’Ana in occasione del MarchéVertNoel, ad un fondo per il recupero del simbolo dei valdostani caduti in guerra.

Il progetto di restauro ha ottenuto un contributo di circa 150mila euro dal Consiglio dei Ministri, "grazie anche - spiega Paron - all'interessamento del senatore Albert Laniece".

Ora spetta all’Amministrazione regionale procedere all’appalto. “L’Ana - ricorda Paron – dovrà ora redigere il progetto esecutivo appaltabile, dopodiché potrà essere avviato l’iter per l’appalto”.

Il monumento è da molto tempo in precarie condizioni di conservazione ed è già stato sottoposto anche ad una l'indagine tecnico-strutturale svolta con Termografia ed Endoscopia edile sono le 'terapie' adottate da Bevilacqua per trattare il monumento come un paziente bisogno di cure: il rilievo termografico è una tecnica di analisi non distruttiva che si basa sull'acquisizione di immagini all'infrarosso e consente di 'fotografare' la composizione del monumento per capire come sono le condizioni interne.