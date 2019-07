Pacco sospetto lungo i portici della Regione, ma è pieno di caramelle

Ha destato allarme la presenza di uno scatolone abbandonato nel primo pomeriggio di oggi lungo i portici del Palazzo regionale in piazza Deffeyes, ad Aosta.

Gli addetti della sicurezza hanno allertato la polizia ed erano pronti a sgombrare l'edificio; gli agenti della Digos, dopo un sopralluogo, hanno accertamento che lo scatolone, con su scritto 'Oratorio St-Orso, Tesoro' contiene solamente caramelle e potrebbe essere stato lasciato sul posto da qualcuno in vena di procurare falsi allarmi, così come il pacco rinvenuto qualche giorno fa di fronte alle Poste di via Battisti ad Aosta.

I portici di Palazzo regionale, come l'area circostante, sono monitorati da videocamere di sorveglianza.