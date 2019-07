Minacce ai dipendenti e furti continui al Carrefour Market in piazza Plouves ad Aosta

"Da due settimane accadono furti ogni sera, sconosciuti minacciano i dipendenti, si sfiorano aggressioni...siamo esasperati".

Così una dipendente del Carrefour Market in piazza Plouves ad Aosta, preso di mira dalla microcriminalità notturna del capoluogo valdostano. Ieri sera il vigilante ha scoperto l'ennesimo ladro, accompagnato da altre persone: ha allertato il 112 e sul posto sono arrivate due pattuglie della Guardia di finanza e il Radiomobile dei carabinieri.

Scene che si ripetono dall'inizio di luglio "e che certo non giovano alla nostra attività commerciale né alla buona reputazione di questa zona, centrale e molto frequentata dai turisti", commentano i dipendenti del Carrefour.

Circa una decina, dal 15 luglio ad oggi, le denunce per furti accertati dopo la visione da parte delle Forze dell'ordine delle videocamere di sorveglianza: si tratta di stranieri e di italiani, giovani e meno giovani "ma non anziani" precisano dal supermercato, dove però le confezioni di colla per dentiere sono piazzate vuote sugli scaffali e per avere il prodotto occorre chiederlo alla cassa, a dimostrazione del fatto che la crisi economica attanaglia ancora tanti pensionati.

In altri casi le persone sorprese con le mani 'nel sacco', anzi sugli scaffali, hanno reso la merce non potendola pagare e la loro posizione dovrà essere valutata dagli agenti intervenuti.