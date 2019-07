Rete Civica spiega le ragioni del suo ingresso nella maggioranza del Conisglio Valle

Caro Direttore, nei giorni scorsi si è sviluppato un forte dibattitto pubblico sul recente accordo fra i diciassette consiglieri dell'ex maggioranza ed i due consiglieri regionali di Rete Civica. Un dibattitto che dimostra attenzione per un fatto politico rilevante ma che esprime, in una parte dei commentatori, un giudizio totalmente negativo, privo, a nostro avviso, di solide argomentazioni. Alcuni arrivano a tifare apertamente per il suo fallimento a prescindere dalla bontà o meno degli obiettivi. Altri definiscono assurdi e ridicoli i punti programmatici concordati perché troppo estesi e palesemente irrealizzabili.

Ci preme confutare queste tesi e sottolineare le importanti novità degli “Impegni reciproci” sottoscritti da 19 consiglieri regionali. Si sostiene che l’accordo sia un “libro dei sogni”. Si dice che dentro c'è di tutto e, usando lo stesso concetto espresso in Consiglio dalla consigliera della Lega Nicoletta Spelgatti e ripetuto da altri avversari, si ironizza che manca solo la pace nel mondo e poco altro per risolvere tutti i problemi dell'umanità.

E' del tutto evidente, ad una serena lettura degli “Impegni reciproci”, che le cose non stanno così. Nei punti non si affrontano tanti temi e tanti aspetti. Non di tratta, infatti, di un programma di legislatura, ma di 6 progetti divisi in 14 precisi provvedimenti mirati alla loro realizzazione che riteniamo si possano, ragionevolmente, realizzare con un anno di lavoro. Si trascura il fatto che, oltre ai contenuti dei provvedimenti, è stato indicato un preciso cronoprogramma delle cose da fare mese per mese. Ed ogni mese tutti i valdostani potranno controllarne l'attuazione.

A noi sembra una cosa di rilievo.

Uno strumento impegnativo con cui poter valutare, finalmente, i risultati della politica secondo criteri oggettivi. Non ricordiamo che ci sia mai stato un accordo di questo tipo nell'oltre mezzo secolo di storia del Consiglio regionale. Fra i 14 punti, il principale provvedimento è stato previsto per il mese di novembre 2019. Si tratta di una riforma molto importante, che darà la possibilità agli elettori di decidere la maggioranza del Consiglio e che prevede l'elezione diretta del Presidente della Regione o anche dell'intera Giunta.

A noi sembra che questa riforma, anche da sola, sarebbe un enorme progresso per la Valle d'Aosta, restituendo potere effettivo ai cittadini e creando quelle condizioni di qualità e di stabilità delle istituzioni che tutti invocano.

Naturalmente si può dissentire dal contenuto della riforma proposta ma la sua realizzazione è tutt’altro che velleitaria. Nei 14 punti non si parla genericamente di riforma istituzionale, ma si entra nel merito dei contenuti ed i 19 consiglieri si sono impegnati a realizzarla, in tempi definiti e con contenuti stringenti. Razionalmente, ci sono tre punti che dipendono anche da fattori esterni alla Valle d'Aosta (sono le due norme di attuazione e l'incarico di progettazione definitiva della elettrificazione della ferrovia) e su questi potrebbero esserci slittamenti, soprattutto in caso di scioglimento del Parlamento ed elezioni politiche anticipate.

Ma 11 dei 14 provvedimenti dipendono solo dalla volontà politica regionale. Allora, lo ripetiamo, perché "irrealizzabili"? I due provvedimenti, che il Cronoprogramma ha previsto per luglio, ovvero il Programma strategico per la ferrovia e la legge per la Mobilità Sostenibile, sono già stati approvati o in via di approvazione. Per noi il buon senso e la serietà, che tutti auspicano tranne che per se stessi, nella situazione odierna, significano soprattutto rimboccarsi le maniche e adoperarsi per perseguire obiettivi concreti correndo, come è giusto, i rischi del caso.

Se alla fine dell'anno di lavoro i punti saranno stati sostanzialmente rispettati, speriamo che anche i detrattori di professione cambieranno il loro giudizio sull'accordo raggiunto e ne riconosceranno i benefici per la comunità.

Rete Civica

Grazie per le precisazioni; peccato quel 'detrattori di professione'. Voi stessi dall'opposizione avete criticato e polemizzato, per il bene della Valle d'Aosta, programmi e scelte della maggioranza che contrastavate. La signora Spelgatti ha tutti i diritti e doveri politici di criticare la vostra maggioranza come voi criticavate la sua quando era al governo e avete contribuito a farla cadere. pi.mi.