Lega, Mouv e Restano 'vittoria della democrazia su organizzazione lavori Consiglio Valle'

"Quella di oggi è stata, a tutti gli effetti una grande vittoria per la democrazia. La democrazia si fonda su delle regole ben precise e se queste regole vengono violate allora non si può più parlare di democrazia. L'urgenza dei provvedimenti non deve perciò essere dettata da 'contentini' da dare all'alleato di Governo di turno".

Lo affermano in una nota i gruppi Lega, Mouv e il consigliere Claudio Restano (Misto), commentando l'accordo raggiunto tra maggioranza e opposizione sullo svolgimento dei lavori del Consiglio Valle, che questa mattina ha rischiato la paralisi a causa della presentazione, da parte della minoranza, di 2,900 emendamenti alle leggi di Bilancio, poi ritirati a seguito dell'accordo sull'organizzazione dei lavori.