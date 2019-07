Aosta: Sindaco Centoz, 'vogliamo piazza San Francesco senz'auto'

Una piazza-parcheggio, considerata dalla maggioranza degli aostani utilissima per lasciare l'auto e recarsi in centro a fare spese ma esteticamente di serie B perchè stretta, disadorna e creata proprio dietro piazza Chanoux, il 'salotto buono' del capoluogo.

Ma presto potrebbe essere trasformata piazza San Francesco, nel centro storico aostano: rispondendo a un'interrogazione del consigliere comunale Loris Sartore (Rete Civica), che chiedeva lumi sulla possibile riqualificazione della zona, il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz ha annunciato che l'Amministrazione comunale vorrebbe liberare anche piazza San Francesco dalle auto, così com'è avvenuto per le piazze Roncas e Giovanni XXIII, nell'ottica di "un centro storico cittadino senza vetture a motore".

L'area dovrà essere riasfaltata in un primo momento per poi esser ripavimentata con l'inserimento di aiuole.

L'idea è anche di allargare lo spazio a servizio dei bar Du Théatre e Caffé Nazionale per consentire l'apertura di dehors, eliminando altri parcheggi; aree di sosta resterebbero in via Des Sales.