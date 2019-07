Ordinanze francesi 'invadono' territorio italiano Monte Bianco

I comuni francesi di Saint-Gervais e Chamonix vietano gli atterraggi di parapendii sul Monte Bianco, ma le relative ordinanze coinvolgono anche il territorio del Tetto d'Europa che l'Italia considera come proprio; il caso rischia di riaprire il contenzioso, mai risolto, sui confini tra i due Paesi.

Il divieto di atterraggio in parapendio su un perimetro di 600 metri attorno alla cima del Monte Bianco si estende infatti proprio sull'area da sempre contesa tra Italia e Francia; le ordinanze dei Comuni d'Oltralpe del 26 giugno scorso, successive a un incidente mortale, "non hanno la giurisdizione per avere validità sul territorio italiano", protesta il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi. "Giuridicamente - aggiunge - ognuno può emetterle solo per quanto concerne la propria competenza territoriale, non si possono far valere ordinanze su territorio estero. Dai due Comuni non ci è arrivata alcuna segnalazione ufficialen sull'estensione del divieto, ma ci è però giunta una nota dalla Guardia di finanza di Entrèves".

L'informativa è stata inviata anche alla procura della Repubblica di Aosta, al comando delle Fiamme Gialle e all'Istituto geografico militare. Per l'Italia la linea di confine passa sullo spartiacque mentre per la Francia passa con il Monte Bianco interamente nel proprio territorio.