IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 23 LUGLIO 2019 APRÈS-MIDI @ MINORANZE EX @

Ho sempre avuto simpatie per le minoranze, soprattutto per quelle bastonate dalla Storia: anche i Valdostani sono stati una minoranza, che pur nella povertà, pur vivendo in un paese difficile, a rischio, avevano saputo trasformarlo in abitabile…

Poi hanno barattato la loro cultura e la loro intraprendenza, non con un piatto di lenticchie, ma con dei ‘buoni benzina’ e con un posto fisso’.

Avevano una lingua, e l’hanno svenduta per pigrizia e per opportunismo, adottando lingia e costumi dei nuovi arrivati, anziché trasmettere loro i propri valori.

E avevano tante altre cose. (tratto da Un Prete in Cammino di don Ivano Reboulaz)

