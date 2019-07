Aosta: Non la compra nessuno la ex Colonia marina a Pinarella di Cervia

E' zero, il numero di manifestazioni d'interesse pervenute al Comune di Aosta da quando, lo scorso aprile, il Comune di Aosta ha messo in vendita la ex 'Colonia marina Città di Aosta' a Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna. Zero sono anche le informazioni disponibili su come l'Amministrazione stia operando per trovare acquirenti della struttura dove migliaia di aostani di almeno quattro generazioni, in età scolare, hanno trascorso le vacanze estive.

Le linee guida per la procedura pubblica volta a individuare possibili acquirenti erano state approvate quattro mesi fa dalla Giunta Centoz. L’Ufficio Patrimonio del Comune ha emanato un avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse rivolto a privati; i moduli per partecipare al bando sono pubblicati online sul sito web www.comune.aosta.it. Le manifestazioni di interesse devono riguardare il fabbricato della Colonia e l'annesso stabilimento balneare.

"Perchè invece di venderla, il Comune di Aosta non pensa a riutilizzare quello storico edificio, magari in modalità diversa rispetto al passato? - si chiede un architetto aostano che a Pinarella ha trascorso anni felici da ragazzino - soprattutto se, come pare, ad oggi nessuno si è dimostrato interessato a comprarla".