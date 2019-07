Al Col du Mont si rinsalda la fratellanza tra Valgrèzen e Santaférain

La comunità di Valgrisenche e la comunità francese di Sainte-Foy Tarentaise si incontrano anche quest'anno, com'è ormai tradizione, al Col du Mont per celebrare a 2637 metri di quota l’amicizia secolare che unisce le due comunità a cavallo del Col du Mont.

E' questo infatti lo spirito che anima ogni anno la 'Rencontre per Valgrezèn e Santaférain'; due popoli legati da un passato e una tradizione comuni che rinsaldano ogni anno i legami per dare valore, oggi più che mai, al concetto di Europa come unione di popoli.

L’appuntamento è fissato per le ore 11 di domenica 28 luglio al Col du Mont, quando si svolgerà la celebrazione liturgica in quota, seguita dai discorsi delle autorità e dallo scambio di doni.

La Rencontre sarà animata da una piccola pièce teatrale a cura del gruppo 'Le Gantaléi' di Valgrisenche, prendendo spunto dai tragici eventi storici che hanno segnato il Col du Mont e da ciò che questo passaggio fra le Alpi rappresenta per le due comunità di montagna. Il pranzo comunitario organizzato dalla Pro loco Valgrisenche concluderà la manifestazione.

La tragedia del Col du Mont

Era il 26 gennaio 1945 quando gli operai della 'Societa' anonima nazionale Cogne trasportavano viveri, legnami e munizioni sul Col du Mont, per rifornire alpini e soldati tedeschi. La fabbrica aostana, fin dal 1943 era passata sotto il controllo diretto del Terzo Reich. Quella mattina 51 operai partirono alla volta del Col du Mont, accompagnati da quattro militari. La sera del 26 gennaio, il questore repubblichino di Aosta inviò al Ministero degli interni e al capo della Polizia un telegramma: 'Ventisei corrente in Valgrisenza colonna operai addetti trasporti at militari in linea veniva travolta da valanga alt Rimanevano sepolti 33 civili et due militari alt Sono in corso lavori per recupero salme'. Una slavina aveva travolto la colonna, colonna che era partita alle 6 del mattino, con un doppio carico, per evitare di fare due viaggi. Fu l'evento di guerra che in Valle produsse il maggior numero di vittime un un sol giorno, dopo il bombardamento di Pont-Saint-Martin.