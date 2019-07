Con Ma.Té su Rai3 alla scoperta delle Bisses vallesane

Le “Bisses” non sono altro che i Ru valdostani. Nati dall’esigenza e dalla volontà popolare per sfuggire o ridurre le conseguenze della siccità in campagna. Bisognava andare a catturare l’acqua dove c’erano le sorgenti, in alta montagna, e trasportarla fino ai punti di irrigazione. Come spesso succede anche in Valle queste tradizioni esistono ma ... spesso sono state dimenticate, superate, poco valorizzate.

Nel vicino Canton Vallese hanno saputo trasformare queste storie, queste strutture, in operazioni economico- culturali. Ne è un esempio il Musée des Bisses di Ayent, piccolo comune nel comprensorio di Sion a metà tra la vocazione ancora agricola e un futuro turistico. Il Museo è stato ricavato dentro ad una vecchia casa rurale del 1618 ristrutturata alla fine degli anni 90.

“Les bisses ne son pas uniquement d’importantes oeuvres de construction – dice Cathérine Jacquemettaz – il représentent également la capacité de l’homme de s’organiser, de s’unir et de travailler ensemble. Un véritable exemple de socialisation et de coopération".

Ma.Té è andato a scoprire questo Museo e buttare un occhio nel comune che lo ospita: Ayent. Ne nasce una puntata molto curiosa e particolare alla quale si aggiungono, come sempre, i momenti di riflessioni proposti dalla redazione di MA.TE’ attraverso l’Almanacco del mese, l’indovinello, la parola da scoprire e tante altre informazioni utili.

