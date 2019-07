'Ndrangheta, dopo 180 giorni dall'Operazione Geenna nessuna novità

"Siamo in un cul-de-sac: giriamo intorno alle accuse dei pm, e nient'altro succede". E' la sconsolata considerazione dell'avvocato Raffaele Della Valle, legale di Marco Sorbara.

Sono trascorsi infatti 183 giorni da quando il politico valdostano e altri 15 indagati, furono arrestati per, a vario titolo, organizzazione mafiosa e concorso esterno in associazione mafiosa. Agli arresti domiciliari è andata, un mese e mezzo fa, Monica Carcea (nella foto), ex assessore comunale di Saint-Pierre accusata di concorso esterno. Tutti gli altri sono rimasti in cella.

Normalmente, trascorsi sei mesi dalla notifica agli indagati un'inchiesta penale può essere prorogata per altri sei oppure viene 'chiusa' con invio ai diretti interessati dell'avviso di conclusione indagini (415 bis) e la conseguente remissione in libertà di chi è detenuto. Ma per le indagini di criminalità organizzata i tempi sono molto più lunghi: i sei mesi diventano un anno. Come a dire che Sorbara, Nicola Prettico (ex consigliere comunale ad Aosta dell'Uv), Antonio Raso, i Di Donato e gli altri indagati potrebbero restare in carcere sino al 23 gennaio 2020.

Alle reiterate richieste di trasformare la detenzione in carcere in arresti domiciliari inoltrate dalla difesa di Marco Sorbara (foto a lato), ad oggi il gip Silvia Salvadori si è sempre opposta in quanto potrebbe sussistere il pericolo di reiterazione del reato in quanto Sorbara, come si legge nell'ordinanza di rigetto "non ha mai messo in atto una condotta di netta dissociazione dal presunto sodalizio criminale". Tesi ritenuta valida sino a oggi da 14 giudici che, dal tribunale del Riesame a quello di Appello sino alla Cassazione, si sono sempre espressi contro la scarcerazione di Sorbara.

Secondo i legali dei 16 detenuti (Carcea è comunque ai domiciliari) l'inchiesta di fatto sarebbe chiusa, anche perchè in questi sei mesi i carabinieri di Aosta e la Dda di Torino avrebbero completato gli accertamenti che potrebbero portare a nuovi sviluppi investigativi.

Nell'inchiesta Geenna sono coinvolti:

Marco Sorbara, 51 anni, consigliere regionale dell’Uv, già assessore comunale di Aosta alle Politiche sociali; Monica Carcea, 45 anni, originaria di Nova Milanese e assessore alla Programmazione al Comune di Saint-Pierre (concorso esterno in associazione mafiosa); il noto avvocato del foro di Torino Carlo Maria Romeo, legale difensore di imputati in quasi tutti i più importanti processi di criminalità organizzata celebrati a Torino (e secondo gli inquirenti implicato in traffici di cocaina).

Secondo gli inquirenti a capo della 'ndrina ci sarebbe Marco Di Donato, artigiano edile residente in Valle, poi a seguire il 61enne Bruno Nirta e Antonio 'Tonino' Raso, titolare della nota pizzeria La Rotonda di Aosta.

E poi: Roberto Alex Di Donato, 41 anni, elettricista, Vincenzo Argirò, 62 anni, nato a Locri (Reggio Calabria) e residente a Caselle Torinese (Torino); Francesco D'Agostino (58), nato a Polistena (Reggio Calabria) e residente a Caselle Torinese (Torino); Roberto Fabiani (46), nato a Chiaromonte (Potenza) e residente a Piossasco (Torino); Salvatore Filice (52) nato a Petilia Policastro (Crotone) e residente ad Aosta; Alessandro Giachino (40), dipendente del Casino di Saint-Vincent, nato ad Aosta e residente ad Aymavilles (Aosta); Francesco Mammoliti (48), nato a Opladen (Germania) e residente a Saint-Vincent (Aosta); Rocco Rodi (45) nato a Locri (Reggio Calabria) e residente a Bovalino (Reggio Calabria); Bruno Trunfio (49) nato a Chivasso (Torino), già detenuto nella casa circondariale di Genova.