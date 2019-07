Legittime le lettere di garanzia inviate da Rollandin alle banche creditrici del Casino

'Perchè il fatto non sussiste' il gup del tribunale di Aosta Davide Paladino ha assolto con formula piena l'ex presidente della Giunta regionale Augusto Rollandin, imputato per abuso d'ufficio. Il pm Luca Ceccanti aveva chiesto una condanna a due anni di reclusione.

Questa mattina, dopo mezz'ora di udienza per repliche e controrepliche, il giudice si era ritirato in camera di consiglio prima delle 12.

La vicenda riguarda le lettere di garanzia che, da governatore, Rollandin inviò nella primavera del 2014 a tre banche creditrici per 19 milioni di euro (Bccv per 4 mln, Passadore per 5 mln, Popolare di Sondrio per 10 mln) della Casinò de la Vallée spa, che già allora era in crisi economica.

La Regione, parte civile, aveva chiesto il risarcimento dei danni morali. La procura sostiene che Rollandin non poteva farsi garante della Casa da gioco per conto della Regione in assenza di provvedimento della giunta o del Consiglio Valle: con quelle missive l'allora governatore avrebbe provocato "un ingiusto vantaggio patrimoniale" alla Casinò de la Vallée spa e "un danno patrimoniale" all'Amministrazione regionale. Tesi smontata dal giudice Paladino.

"Si mi è permessa una battuta, la fretta anche in questo caso si è rivelata cattiva consigliera" ha commentato dopo la lettura della sentenza Giorgio Piazzese, l'avvocato torinese difensore di Rollandin, riferendosi ai tempi veloci dell'inchiesta, sfociata poi in giudizio immediato. "Tutti gli elementi erano nel fascicolo del pubblico ministero - ha sottolineato Piazzese - bastava guardarli per rendersi conto che il fatto non sussiste".

"La soddisfazione per una sentenza di chiara e aperta assoluzione rende giustizia al dottor Rollandin ma non lo ripaga certo per l'ennesima pubblicità negativa che ha dovuto ingiustamente subire", ha detto poi l'avvocato lasciando il tribunale di Aosta.