L'emozionante primo volo del gipeto Avrì - VIDEO

Il primo volo del piccolo gipeto chiamato Avrì è stata filmata e 'lanciata' in diretta web, come in un reality.

E' accaduto oggi a Valsavarenche, nel cuore del Parco nazionale del Gran Paradiso, dove la webcam installata dai guardaparco vicino al nido ha immortalato i primi battiti d'ala dell'ultimo dei 16 gipeti nati dal 2011 nell'ambito della reintroduzione della specie.

L'installazione della telecamera ha consentito di seguire l'intero processo di riproduzione: dalla costruzione del nido, alla deposizione dell'uovo, alla schiusa e alla crescita del piccolo gipeto, sino al suo involo, come viene documentato sul sito internet del Parco nella sezione GipetOnAir.

Qui il video di quando il gipeto spicca il suo primo volo