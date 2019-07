Nuova Scozia e Halifax, bella la vita...

E’ penisola e provincia del Canada sudorientale confinante con la baia di Fundy e il Nuovo Brunswick col golfo di San Lorenzo e l’Atlantico (stretti di Northumberland e Canso).

E’ speciale territorio marittimo canadese sul versante atlantico, caratterizzato da coste incise da insenature, dove ‘la natura fa sentire con lussureggiante immediatezza la sua intrigante potenza’. Golfi, baie, stretti e onde di maree altissime si alternano a visioni di altipiani rocciosi, colli… e a distese d’alberi fruttiferi e poi a foreste e boschi di conifere, piccole isole, scali e attracchi in una varietà incredibile di paesaggi con scenari antichi e selvaggi che si rincorrono fin ai premiers quartiers del capoluogo Halifax.

Stiamo parlando della Nuova Scozia (NS): incredibile formazione geografica di stranezze, fragranze e profumi che già si avvertono nell’immense forêt tagliata dalla route 102 Halifax Stanfield International Airport-Ashburn Golf Club, cercando: il ‘Centro’, in direzione di Bayers Road. Halifax… Addentrandosi nei luoghi di una storia densa e ricca di personaggi, la splendida città con panorami artistici mozzafiato, sorprenderà oltre le ludiche North e Central Common per il sito storico della Citadelle (1818-1861), unito al fascino dei Jardins Publics/Halifax Public Gardens.

Da queste parti, Chez Pete’s, rivelerà l’angolo del food più frequentato da commercianti e visitatori provenienti da tutto il mondo, mentre Dresden Row offrirà il meglio della culinaria del posto per improvvisare pique-nique (picnic) nei parchi, come da tradizione. Vivere Halifax per approfondire le migliori realtà dei baby-produttori haligonian con tanto d’approccio culturale o vivere Halifax nella verzura e nei parchi…sarà tutt’uno nel fascino dei luoghi un tempo votati alla pirateria o alle attività di contrabbando dei corsari (1812).

Assistere ai concerti e alle esibizioni jazz in kiosque e locali, certo sarà…vivere da haligonian l’autentica Halifax. Provare da Uncommon grounds Café, pensando alla NS dei porticcioli e delle esperienze estive da ricordare ; volontari dell’équipe Tartan compresi (vale a dire: l’efficienza, professionalità e stile dei novantacinque membri dell’équipe d’assistenza aeroportuale ‘Stanfield Way’).

Notizie in valigia

Documento. Passaporto individuale in corso di validità. Obbligatoria: la richiesta di un eTA (autorizzazione elettronica al viaggio), concessa compilando un modulo online, nel sito web Canada.ca/eta.

Come arrivare. In aereo, da Londra-Heathrow a Halifax ( non-stop con Air Canada, tel. 06. 83514955 , email: infoitaly@aircanada.ca).

Dove mangiare. A Halifax: Stubborn Goat Gastropub, The Five Fishermen Restaurant, The Old Apothecary&Cafe.

Dove dormire. A Halifax: Château Bedford, Courtyard by Marriott, Four Points by Sheraton.

A tavola. Salmone rosso, crostacei, halibut oceanico, piatti di cucina fusion, hotdogs, hamburger, carne di maiale miscelata alla verdura fermentata, patatine morbide coperte di formaggio fuso, bacon locale, pizze creative, tortine al burro e torta di carote.

Acquisti. Oggetti tradizionali amerindi, confezioni di sciroppo d’acero, salse di mirtillo rosso, stampi per brownies, cd di musica folk, francobolli, tazze, calendari, modellini di imbarcazioni e squisitezze targate Rousseau Chocolatier.

Richiami turistici. A Halifax: gli antichi edifici ristrutturati, Halifax Citadel (1856), le regate estive, le feste di canti e balli, le gallerie d’arte, i continui festival, i molti musei (non perdere quello dell’Immigrazione), Mc Nabs Island, la vita sociale. Oltre Halifax: le rosse scogliere e la zona dei fossili di Joggins, la scoperta di personaggi sospesi tra mito e leggenda, Cape Breton, i mondi ancestrali, il Cabot Trail, Fortress of Louisbourg (XVIII sec.), la più grande città francese fortificata del Nordamerica; i panorami e i paesaggi circostanti. Volendo, per gli amanti della storia, visita express alle strade percorse dagli acadiani nella Vallata d’Annapolis/Grand Pré.

Info. Discover Halifax, 1800 Argyle Street, Suite 802, Halifax, N.S. ; Tourism Nova Scotia, P.O.Box 667, 8 Water Street, Windsor, N.S., Canada.