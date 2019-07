La 'Filastorta d'amore' di Enrica Tesio arriva ad Aosta

Nuova iniziativa culturale della libreria Brivio di Aosta che domenica 28 luglio alle 17,30 ospiterà la scrittrice Enrica Tesio con la sua opera "Filastorta d'amore/ rime fragili per donne resistenti'.

Enrica Tesio ha un grande seguito di donne, ma non solo; è blogger e scrittrice torinese, ha due figli. Laureata in Lettere con indirizzo cinematografico, fa la copywriter da quando aveva 20 anni. Nel 2015 ha pubblicato per Mondadori ‘La verità, vi spiego, sull’amore’, dal quale è stato tratto un film con la regia di Max Croci.

Nel 2017 è uscito per Bompiani ‘Dodici ricordi e un segreto’. Nel 2019 ha pubblicato per Giunti la raccolta di poesie ‘Filastorta d’amore. Rime fragili per donne resistenti’, che è diventato uno spettacolo teatrale in giro per l’Italia. Ha tenuto diverse rubriche su “La Repubblica” e “Donna moderna”.