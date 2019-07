Un torneo di calcio dei giovani per dire alla politica occupati di noi

Il risultato sportivo passa in secondo piano se si considera lo spirito del torneo di calcio intitolato a David Bilardi, morto tragicamente quando dalla vita avrebbe avuto diritto ad ancora tanto. Per la cronaca sportiva l’ambito trofeo è stato vinta dalla squadra Lago Movida che ha alzato il premio rivolgendo pensiero ad un giovane come loro deceduto prematuramente.

Con la commozione che si leggeva negli occhi lucidi, Alexandre Bertolin da assessore allo sport del Comune di Arnad, ma soprattutto da Dzoveno ha ringraziato tutti per la riuscita dell’8ª edizione del Memorial David Bilardi.

Bertolin ha avuto un grazie per tutti: a chi ha cucinato e a chi ha spillato birre, a chi ha tifato, a chi è passato per un saluto. Un grazie particolare alle alle 24 squadre partecipanti (edizione record) per questa due giorni.

“Cerchiamo sempre di migliorarci, di far sorridere la gente e perché no, far dimenticar loro per due giorni i problemi della settimana” ha detto il giovane assessore ricordando che “tutto questo è nato per ricordare un amico che, ormai 8 anni fa, ha deciso in maniera inaspettata e dolorosa di lasciarci”.

“Ma anche se fa male pensarci – ha aggiunto - occorre ricordarlo, per sensibilizzare i giovani, perché non si lascino sfuggire dalle mani il loro futuro; ma anche per i meno giovani perché possano trovare ascolto e superare momenti difficili”.

E poi un richiamo alle responsabilità dei legislatori regionali: “In una Regione che, purtroppo, vanta il triste primato di record di suicidi, chiediamo e pretendiamo con forza dalle istituzioni di prendere in mano la situazione e fornire supporto a chi ne ha bisogno!”

E ancora: “Da giovani chiediamo di non lasciare solo nessuno, perché la Vita è troppo importante!2.

Infine una straziante sfida: “non accetteremo ulteriori rinvii o scusanti su questo argomento! Lotteremo per ottenere risultati immediati e concreti, lo dobbiamo a Bilo, lo dobbiamo a tanti altri che ci hanno lasciato!

Che il nostro saluto ti arrivi fin lassù Bilo!”