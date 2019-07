Concordato Casino e Leggi di bilancio al vaglio del Consiglio regionale

Tornano in Consiglio Valle i retroscena della complessa procedura di concordato per il salvataggio del Casino. In particolare, per l'adunanza convocata mercoledì 24 luglio, il gruppo Lega VdA ha presentato un'interrogazione a risposta immediata per avere notizie in merito ad eventuali legami di parentela tra un commercialista e un'avvocatessa che rappresenta alcuni creditori della Casinò Spa nel procedimento di concordato in continuità in corso al tribunale di Aosta.

Tre creditori stanno ricorrendo contro il concordato - che prevede un saldo e stralcio dei debiti al 78% - sostenendo che la Casa da gioco avendo ottenuto la partecipazione capitalizzata da 48 milioni di euro è in grado di pagare il 100% delle cifre dovute.

Un secondo question-time è stato presentato dal gruppo ADU-VdA per conoscere le valutazioni sulla mancata attivazione, per il prossimo anno scolastico, della classe prima dell'indirizzo professionale socio-sanitario presso l'Istituzione scolastica professionale di Verrès.

Iscritti con urgenza all'ordine del giorno dell'Assemblea anche sei disegni di legge. Tre riguardano la materia finanziaria: l'assestamento del bilancio di previsione della Regione per il 2019, la seconda variazione al bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e le disposizioni collegate, di cui è relatore il Presidente della seconda Commissione consiliare, Pierluigi Marquis.

Un altro disegno di legge contiene disposizioni urgenti per il reclutamento di Segretari degli Enti locali della Valle d'Aosta (relatore in Aula il consigliere Jean-Claude Daudry di Uvp), mentre dei restanti due provvedimenti normativi, in merito ai principi e alle disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile, verrà discusso un nuovo testo coordinato, approvato dalla terza Commissione 'Assetto del territorio' e dalla quarta Commissione 'Sviluppo economico' e sul quale relazionerà il consigliere Giovanni Barocco (Uv), presidente della quarta Commissione.