Aosta: Rete Civica suona al sveglia al sindaco Centoz che invece di occuparsi della cittadinanza si dedica alle processioni

Mercoldeì e giovedì ' convocato il Consiglio Comunale di Aosta. Un' adunnaza nel corsodella quale Rete Civica suonerà la sveglia al sindaco che pensa all'Aosta del 2030 invece di risolvere i problemi che sono ben visibili in ogni angolo del comune.

Alloggi occupati abusivamente, Natale 2020, Fiera del tombino, Frastuono notturno in centro, Sottopasso ferroviario e dintorni, Giornata del parcheggio a “norma”, Orti anziani e Parchi pubblici, App per segnalare dove gettare i rifiuti, sono i temi di attualità sui quali la Giunta centozziana dovrà rispondere.

Ecco le domande di Rete Civica

Alloggi occupati abusivamente – Da varie fonti si apprende che alcuni edifici di Edilizia Residenziale Pubblica all'interno del Quartiere Cogne, vuoti perchè talmente fatiscenti da non essere più idonei all'abitazione, sono stati occupati abusivamente. In altra iniziativa che trovi più avanti (a firma dell'intero Consiglio) si evidenzia la volontà unanime di riqualificare il Quartiere affrontando i nodi che lo hanno portato alla ghettizzazione attuale. Come sta affrontando il Comune questa situazione imbarazzante? Quali sono i dati del fenomeno in mano all'amministrazione? (Presentatore: Fedi)

Natale 2020 – Lo scorso dicembre portammo in discussione in aula l'organizzazione – diciamo casuale? - delle attrazioni natalizie in corso, con pista di pattinaggio, albero, concerto di capodanno frutto non di una programmazione ragionata ma di offerte estemporanee di privati. Il risultato, anche quando presentava piacevoli novità, era che non tutta la città veniva valorizzata e tutta l'animazione si concentrava su piazza Chanoux.

Al termine della discussione, la mozione fu ritirata con la promessa di portare il tema in Commissione. Ovviamente nessuna Commissione è stata mai attivata... Apprendiamo in questi giorni di un avviso pubblico del Comune per individuare un gestore per una pista di pattinaggio in piazza Chanoux e per una giostrina in piazza Roncas. Chiediamo per quale motivo la maggioranza continui a ignorare gli impegni presi con le minoranze, come si prevede di valorizzare gli altri spazi cittadini e dove, come e per quale target e stile sarà organizzato l'evento di Capodanno (presentatrice: Lamastra)

Fiera del tombino – Da un anno chiediamo il motivo per cui in piazza San Francesco, pur essendo finiti i lavori dietro il Caffè Nazionale da tempi ormai immemori, una vasta area continui a essere transennata e non fruibile. A novembre ci fu risposto che bisognava sistemare gli atti amministrativi relativi alle proprietà. Altre 3 stagioni sono trascorse... Quando si intende restituire alla cittadinanza l'intera area sulla quale vi è – tra l'altro – il progetto di ritagliare una piazzetta ad uso solo pedonale? (presentatore: Sartore)

Frastuono notturno in centro

Il mese scorso, a seguito di una nostra iniziativa che denunciava le gravi violazioni delle regole di convivenza civile e il danno alla salute arrecati agli abitanti del centro dal frastuono che alcuni bar somministrano fino a notte inoltrata, il Sindaco ci informò di una serie di impegni presi per la tutela del riposo notturno. Tra questi annunciò di aver organizzato un incontro insieme a residenti e associazione di categoria del commercio per inizio luglio. Chiediamo informazioni sugli esiti dell'incontro e su eventuali impegni presi dalle parti. (presentatore: Fedi)

Mozioni e Ordini del Giorno:Sottopasso ferroviario e dintorni – Da molti anni esiste per la Stazione ferroviaria un progetto che prevede l'installazione di quattro ascensori, il prolungamento del sottopasso sino al Terminal dei bus, l'allargamento del sottopasso con anche gli scivoli per il suo attraversamento con biciclette, carrozzine ecc., l'elevazione delle banchine, il rifacimento delle pensiline ed altre migliorie.

Rispetto al progetto iniziale, il Comune si è fatto carico del rifacimento esterno di Piazza Manzetti. Per quanto riguarda la Ferrovie, che tra l'altro hanno una stazione non fruibile da parte di persone con disabilità, nonostante i fondi siano stati stanziati da tempo, tutto è immobile. La città necessita di un sottopasso che sia funzionale anche perchè, allo stato dell'arte, è il collegamento pedonale nord-sud più sicuro per attraversare i binari. Chiediamo al Sindaco di aggiornarci sull'avvio dei lavori di miglioramento della stazione di Aosta e di sollecitare RFI almeno a mantenere il decoro delle parti di sua proprietà: intorno ai binari sul lato est della stazione, infatti, sono da tempo accumulati rifiuti, prevalentemente plastici, non certo un bel biglietto da visita per la città. (presentatrice: Lamastra)

Giornata del parcheggio a “norma” - Quante volte in Consiglio ci siamo detti che la città va liberata dal traffico, per renderla più vivibile, sicura e meno inquinata? Atti amministrativi idonei sono già stati compiuti: costruzione di parcheggi esterni, predisposizione di Piano Generale del Traffico, eliminazione di stalli a sosta libera in centro... Eppure è sotto gli occhi di tutti che alcuni automobilisti ritengono un diritto a prescindere parcheggiare sotto l'ufficio o il negozio meta dello spostamento, e se il posto non c'è lasciano l'auto dove capita. Come iniziativa di sensibilizzazione, a livello internazionale sempre più si lanciano iniziative pubbliche simboliche della durata di un giorno – ad esempio la Speed Marathon, iniziativa europea promossa in Italia dalla Polizia Stradale, ad aprile di quest'anno, sul tema della velocità alla guida. Chiediamo di individuare – e ben pubblicizzare – una data nel periodo autunnale per effettuare, con la Polizia Locale, una giornata di controlli mirati al corretto parcheggio, da effettuare ovviamente con buonsenso, per sensibilizzare la cittadinanza al tema. (presentatore: Fedi)

Orti anziani e Parchi pubblici – Nell'ultimo rendiconto al bilancio è stata ribadita la volontà della maggioranza di spostare gli orti comunali, che si trovano dietro piazza Roncas, in Regione Gotrau, sopra via Parigi, per permettere la creazione del Parco Tourneuve. E' sicuramente una buona idea quella del parco, ma rileviamo che negli ultimi anni gli orti di via Carabel sono stati protagonisti di interessanti iniziative di orti didattici nonché di attività di inclusione con migranti richiedenti asilo. Si chiede quindi, in considerazione che in diverse città italiane ed europee sono state realizzate esperienze di coltivazione di orti integrati in parchi urbani, di prevedere il mantenimento almeno di una parte dell'area da destinare agli anziani e alle organizzazioni che curano gli orti didattici. (presentatore: Sartore)

App per segnalare dove gettare i rifiuti – In vista dell'assegnazione del nuovo bando rifiuti, segnaliamo la possibilità che il Comune aderisca ad una delle varie piattaforme online con le quali i cittadini aostani possano essere non solo informati su come smaltire diverse tipologie di rifiuto – con la fotocamera dello smartphone basta inquadrare il codice a barre di un prodotto per avere indicazioni su come differenziarne l'imballaggio – ma anche ricevere, in varie lingue, una serie di informazioni – ad esempio i giorni di raccolta zona per zona, o indicazioni su alcune tipologie di rifiuto raccolte esclusivamente nelle isole ecologiche – o collaborare con l'amministrazione segnalando situazioni di degrado. Poichè Aosta vuole migliorare le proprie performance nella raccolta differenziata, riteniamo che un simile strumento tecnologico potrebbe aiutare in chiave smart il raggiungimento di livelli più alti di quelli già oggi conseguiti (Aosta è infatti intorno al 70% di RD). (*presentatrice: Tubère, UV. Mozione a firma della maggioranza e di Rete Civica)

Progetto per un riqualificato Quartiere Cogne – Il mese scorso presentammo una mozione che prendeva spunto dai fatti di cronaca nera al Quartiere Cogne. Dopo una proficua discussione, il Sindaco ci chiese di ritirarla per presentare questo mese, a firma di tutto il Consiglio, un Ordine del Giorno condiviso. Si prende quindi atto della grave situazione del quartiere venutasi progressivamente a creare per scelte abitative rivelatesi errate, con la concentrazione di tutto il disagio cittadino (e addirittura della regione) in un'unica area, con i conseguenti cambiamenti di composizione sociale tra i residenti; situazione peggiorata negli ultimi anni anche dalle scelte viabilistiche, con l'interruzione di via Colonnello Alessi a seguito della costruzione dei prefabbricati rossi in centro al quartiere e la chiusura di via Lexert, non ancora compensata dall'apertura di via Elter a collegamento di via Saint Martin. Si riconosce che il Quartiere Cogne necessita di più sostegno rispetto ad altre aree della città e ci si apre a idee di rigenerazione urbana. Si evidenzia che, con il passaggio di gestione all'ARER dei quasi 800 alloggi di proprietà comunale, è possibile pensare a maggiori sinergie con la Regione per le politiche di edilizia popolare, soprattutto al fine di dislocare maggiormente d'ora in poi i nuovi insediamenti.

A tal fine si impegna il Consiglio a ripensare l'assetto del quartiere, togliendo ad alcuni edifici le caratteristiche esclusivamente abitative e ripprogettandolo urbanisticamente anche in chiave ricreativa, commerciale e sociale. In questo senso, come scrivevo in apertura di questa presentazione, bisogna fare attenzione ai fenomeni di occupazione abusiva, in quanto vanno proprio a interessare quegli alloggi nel centro del quartiere (le case più vecchie, quelle con due piani fuori terra, adesso tutte vuote) che potrebbero essere oggetto di rigenerazione urbana. Ci si impegna infine a costituire un tavolo permanente tra Comune, Regione, Parrocchia, associazioni che operano nel quartiere, ordini professionali e altri soggetti interessati, in modo da condividere e pianificare la rinascita di questa parte di città. (*Ordine del Giorno a firma di Rete Civica, UV, Stella Alpina, PD)