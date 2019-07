Aosta: Per gli orti cittadini il comune investe 140.000 euro

Una parte dei 140mila euro impegnati sarà utilizzata per interventi immediati per, come spiega l’assessore Luca Girasole, “a risolvere alcune problematiche urgenti delle varie aree come la realizzazione di una nuova tubazione per convogliare l'acqua negli orti di via Guido Rey, la riparazione di un canale in via Parigi ed alcuni ulteriori lavoretti nelle varie zone ortive”.

Ma l’aspetto più importante ha un risvolto urbanistico. Infatti, gran parte delle risorse sarà utilizzata per delocalizzare gli orti di via Carabel, nei pressi di piazza Roncas, all'interno dell'area verde di casa Deffeyes, a ovest di via Croce di Cittaà. “La scelta – spiega Girasole - da una parte consentirà di realizzare 70 nuovi appezzamenti che uniti ai 30 del campo C porteranno a 100 il totale degli appezzamenti disponibili ed assegnabili da marzo 2020”.

Dall’altra, come sottolinea Girasole, “sarà possibile restituire alla collettività l'attuale zona ortiva di Carabel affinché possa diventare nel prossimo futuro, come atteso da anni, un'area verde nel centro della città a disposizione della cittadinanza tutta oltre che un luogo di aggregazione e di socializzazione anche multi generazionale”. Soddisfatto Luca Girasole per l’approvazione della delibera.

“Coltivare la terra - commenta- aiuta le persone, ne rafforza autostima e integrazione sociale. Un’altra esperienza bellissima e foriera di scambi di saperi è quella di far incontrare i nonni ai più piccoli. Dare opportunità di incontro a generazioni diverse può rivelarsi un eccezionale scambio di saperi ed emozioni”.