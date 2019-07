Il problema dei lupi, non si risolve con i fucili ma con una corretta formazione dei pastori e dei malgari!

L’impiego dei cani da guardiania Anti Lupo è sicuramente uno dei sistemi più antichi ed efficaci per ridurre i danni da predazione dei selvatici, ma richiede molta esperienza; non si può sicuramente improvvisare leggendo qualche informazione su internet o adottando i consigli di chi parla per “sentito dire”. Ecco perché Domenica 1 Settembre 2019, a Farra d'Alpago (Belluno), Ezio Maria Romano e Dario Capogrosso terranno una Giornata di Approfondimento sui Cani da guardiania Anti-Lupo, presso l'Agriturismo Malga Mezzomiglio, organizzata dalla federazione Italiana Cani da Guardia, con lo scopo di istruire i partecipanti su come vanno selezionare e gestire i cani Anti Lupo.

Questo perché, nonostante se ne parli ormai da molti anni, i cani da guardiania Anti Lupo sono ancora un argomento completamente sconosciuto alla maggior parte delle persone, compresi molti pastori, cinofili esperti e a chi, in teoria, se ne dovrebbe occupare per supportare coloro che salgono ancora ogni anno in alpeggio e si trovano a dover contrastare i sempre più frequenti attacchi del predatore.

Creare e gestire un branco di efficienti cani da guardiania Anti Lupo che sappiano lavorare bene con il gregge é una mansione molto difficile, tanto da mettere spesso in difficoltà anche i pastori più esperti.

Ezio Maria Romano (esperto cinofilo, studioso del lupo, allevatore di cani da gregge, autore di vari libri e videocorsi) e Dario Capogrosso (Dottore in Scienze e Tecnologie delle produzioni animali, Master in Conservazione della Fauna Selvatica, imprenditore agricolo e allevatore di cani da gregge) si impegneranno per trasferire tutte le competenze necessarie a chi desidera diventare un esperto di cani Anti Lupo.

Parteciperà alla Giornata di Approfondimento un ospite d’onore, il Dott. Paolo Sceusa, magistrato, il quale tratterà il tema molto delicato: IL CANE DA GREGGE E LE RESPONSABILITA’ LEGALI DEI PASTORI.

Una giornata di Specializzazione sui Cani Anti Lupo dedicata a pastori e a malgari che li utilizzano per lavoro, a tutti i possessori ed appassionati del cane da gregge e a chi li alleva per professione.

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, scrivere a info@canidaguardia.com