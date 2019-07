IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 21 LUGLIO 2019 APRÈS-MIDI @ PITTIME E POLTRONE @

Una famiglia valdostana su 55 è Pittima della società recupero crediti che hanno acquistato i debiti deteriorati dalle banche che si sono così sbarazzate dei crediti inesigibili; E le famiglie si vedono 'rubare' la casa. Ma il fatto ancor più grave è che fra il 2017 e il 2018 le case all'asta in Italia sono aumentate del 4,60%; in Valle d'Aosta sono aumentate del 36,12%. Lo dice l'associazione Favor Debitoris.

Ma la politichetta valdodostana tace. Deve salvare le proprie poltrone.

