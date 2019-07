Fare la differenziata con stile, arredare con i mobili Smart Arredo per la raccolta dei rifiuti

Il rispetto per l’ambiente è oggi il pilastro per la costruzione di strategie economiche internazionali, l’attuazione di scelte etiche individuali e la definizione di progetti di tutela che interessano molte aree del nostro Paese. La raccolta differenziata è il primo passo che ogni cittadino dovrebbe compiere per dimostrare interesse verso la natura e la riduzione del livello di inquinamento, in una prospettiva di recupero dei materiali.

Talvolta però porre all’interno di un elegante progetto d’arredo dei mobili per la raccolta della spazzatura è difficile. La complessità è determinata, nella maggior parte dei casi, da prodotti poco eleganti e, in alcuni scenari, persino non funzionali.

Smart Arredo, negozio virtuale diventato uno dei maggiori punti di riferimento per l’acquisto di mobili salvaspazio e trasformabili, propone contenitori raccolta differenziata design . Si tratta di mobili pratici ed eleganti per la differenziata, con diversi reparti, compatti e salvaspazio.

Le opzioni a disposizione del cliente sono davvero tante. Il mobile pattumiera in legno wengé o bianco Gea, ad esempio, è uno dei prodotti più venduti, merito di un design moderno che sa essere funzionale.

Un altro articolo assai apprezzato è il mobile moderno per spazzatura Dermot, contraddistinto da una struttura a colonna. Alex è invece un mobile per la differenziata composto da metallo verniciato bianco. Questa pratica e innovativa risorsa è formata da due ante che contengono quattro secchielli. Il mobile si presta sia al posizionamento a terra sia ad essere appeso alla parete, seconda opzione che consente di limitare lo spazio occupato.

Nell’ambito delle novità relative a questa sezione dell’offerta figurano i mobiletti pattumiera in acciaio della serie Dumpy. Sono formati da acciaio verniciato bianco o grigio, per ciò che riguarda le soluzioni da interno, o zincato per l’esterno. Si prestano a diverse configurazioni, con varie dimensioni dei secchi interni.

Autorevolezza e attenzione verso il cliente di Smart Arredo: il servizio assistenza e i feedback certificati

Smart Arredo non è solo il negozio digitale che offre mobili per miniappartamenti, ma anche una piattaforma di e-commerce che garantisce: spedizione assicurata e gratuita, una speciale tripla garanzia (che tutela il cliente per ciò che riguarda il prodotto, il trasporto e il risultato) e il reso gratuito.

La politica di trasparenza e rispetto per il cliente ha indotto Smart Arredo a introdurre feedback dei clienti certificati dall’azienda esterna Feedaty. Oltre alle tutele già presentate, l’acquirente s’avvale di un servizio di assistenza clienti formato da personale preparato e disponibile. I canali per comunicare con Smart Arredo sono telefono, e-mail e chat online.

