Modernità e tradizione a braccetto nella 66esima Mostra concorso dell'artigianato valdostano

Autorità, politici, residenti ma anche un buon numero di turisti si sono ritrovati alle 10 di oggi, sabato 20 luglio, in piazza Chanoux ad Aosta, all'inaugurazione della 66esima edizione dell'Esposizione-concorso dell'artigianato valdostano, che resterà aperto tutti giorni dalle 10 alle 22,30 sino a domenica 28 luglio.

“Non ha certo bisogno di conferme l'eccellenza dell'artigianato valdostano - ha detto nel breve intervento all'inaugurazione del percorso espositivo l'assessore regionale all'Artigianato, Renzo Testolin - ma questo evento che si celebra ogni anno con rinnovata passione dà slancio e vigore a un settore fondamentale della nostra cultura e della nostra economia, che come dimostrano le opere in concorso è capace di rinnovarsi e migliorare ogni anno”.

L'esposizione ospita oltre 200 opere di artigiani valdostani: sculture, giocattoli, pannelli decorativi, oggetti per la casa torniti o intagliati, mobili, accessori di abbigliamento e altro ancora, in un allestimento che consente di apprezzare le diverse tecniche di lavorazione e gli aspetti tradizionali conservate nel tempo.

I PREMIATI

ATTREZZI E OGGETTI PER L’AGRICOLTURA – Molla per la raccolta delle castagne e martello per l’apertura dei ricci

1° premio Livio Charbonnier

2° premio Marco Marconi

CERAMICA – Ciclo di pannelli allegorici ispirati alle quattro stagioni dell’anno

1° premio Paolo Panozzo

CHANVRE DI CHAMPORCHER – Fiocco nascita

1° premio Lou Dzeut Soc. Coop. (Annamaria Bacolla, Mariagiovanna Casagrande)

COSTRUZIONI IN MINIATURA – Alpeggio valdostano

1° premio Piero ENRIETTI

COSTUMI TRADIZIONALI – Panciotto da bambino

1° premio Soccorsa MILIONE

DENTELLES DI COGNE – Fiocco nascita

1° premio Rachele Abram

2° premio Les Dentellières de Cogne Soc. Coop. (Vilma Gerard)

DRAP DI VALGRISENCHE – Copertina per carrozzina

1° premio Les Tisserands Soc. Coop. (Renza Celania Perron)

FIORI IN LEGNO – Dalia

1° premio Daniella Bertola

GIOCATTOLI – Cavallino tatà con rotelle

1° premio Dante Marquet

2° premio Franco Armand

3° premio Jean Gadin

INTAGLIO DECORATIVO – Manico della falce

1° premio Piergiorgio Grosjean

2° premio Liliano Savoye

3° premio Enrico Chenal

LAVORAZIONI IN FERRO BATTUTO – Incudine e martello battifalce

1° premio Mario Boggia

2° premio Associazione En-Fer

LAVORAZIONI IN PELLE E CUOIO – Cartuccera da caccia

1° premio Agostina Perrone

2° premio Le Cuir d’Andres di Aldo Andres Villegas Castiglioni

3° premio Piero Communod

MOBILI – Banco da lavoro da falegname

1° premio Rudy Mehr

OGGETTI IN VANNERIE – Copri damigiana intrecciato

1° premio Marco Marconi

2° premio Carmine Ricci

3° premio Rosa Virgillito

Premio di eccellenza: Giorgio Cornaz

OGGETTI TORNITI – Coppa dell’amicizia

1° premio Rudy Mehr

2° premio Le Bois qui Tourne di Alessandro Podda

3° premio Roberto Zavattaro

PIETRA LOCALE – Croce in pietra da parete

1° premio Roberto Zavattaro

2° premio Renzo Ferrari

3° premio Riccardo Foretier

SCULTURE – I valichi di confine tra leggenda e realtà

bassorilievo:

1° premio Non assegnato

2° premio Gianfranco Anzola

3° premio Sabina Marquet

tuttotondo:

1° premio Non assegnato

2° premio Guglielmo Pramotton

PREMIO SPECIALE: Trofeo Mezzalama

1° premio Giangiuseppe Barmasse

VETRO – Ciclo di pannelli allegorici ispirati alle quattro stagioni dell’anno

1° premio Francesco Mandalari

I premi di partecipazione sono stati assegnati ad Andrea Guglielmetti per la categoria Rame e a Mauro Herin per i Sabots.

In via sperimentale, nel corso della 66ª Mostra-Concorso sono stati ammessi all’esposizione fuori concorso tre manufatti artistico creativi, realizzati da Antonella Berra, Cristina Cancellara e Maria Serena Monfrini.