Torna il caldo africano sulla Valle

Al termine di questo fine settimana ancora lievemente instabile, la calda estate riprenderà saldamente posizione in Valle.

Le previsioni dell'Ufficio meteo regionale per domenica e per la prossima settimana mostrano due versioni dell’estate che sembrano voler accontentare un po’ tutti.

Domenica 21 luglio i flussi di aria fresca che già da qualche giorno sono presenti a nord delle Alpi manterranno in essere la lieve instabilità e le temperature a momenti "fresche” sperimentate nel corso delle settimana che va chiudendosi.

Disordinati e incostanti, questi flussi tenderanno a rannuvolare a tratti i cieli pomeridiani e a generare isolati e modesti rovesci qua e là; più strutturati domani, determineranno invece un sabato tendenzialmente nuvoloso, con possibili piovaschi e temporali, in cui sarà forse concessa una parentesi soleggiata nelle ore centrali.

Accontentati nel fine settimana coloro che l’estate la preferiscono "borbottante" e "più tiepida”, da lunedì sarà le festa delle "lucertole”.

Dal Marocco un nuovo anticiclone conquisterà buona parte dell’Europa ripristinando una certa stabilità e alzando progressivamente le temperature.

L’inizio della prossima settimana sarà prevalentemente all'insegna del Solleone anche se, al momento, si può affermare che non presenterà la ferocia dell’evento di giugno e non si esclude la presenza di qualche nuvola: mercoledì, il giorno che secondo le attese sarà il più caldo, potrebbe raggiungere i 35°C max, piuttosto che i 40,1° C di Saint Christhophe o dei 40,6°C di Arvier, registrati durante la scorsa ondata di calore.

Nel dubbio, però, meglio tenere d’occhio le previsioni e i termometri e usare i giusti accorgimenti quando e dove necessario.