IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 20 LUGLIO 2019 APRÈS-MIDI @ E GLI INCOMPETENTI? @

Abbiamo l'ndrangheta in Valle, aboliamo la festa dei calabresi. Non vogliamo gli immigrati, aboliamo i centri di accoglienza. Non andiamo più tanto d'accordo con i francesi, aboliamo la Rencontre Valdotaine. Ma..... abbiamo dei politici incompetenti, aboliamo le assemblee consiliari? (PARE)

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43.